Супрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих

11:52, 17 апреля 2018
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УНИАН

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из украинских телеканалов, пишет ТСН .

По ее словам, медреформа в Украине не предусматривает ежегодного осмотра госслужащих.

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«Не останется (медосмотра для госслужащих - ред.) Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, нужно иметь хорошее здоровье. Это водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы ", - сказала она. 

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Теги: #реформа здравоохранения#инициативы супрун