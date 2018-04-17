Супрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих
11:52, 17 апреля 2018Страна
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Медреформа в Украине не предусматривает ежегодного медосмотра госслужащих.
Супрун / УНИАН
В Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из украинских телеканалов, пишет ТСН .
По ее словам, медреформа в Украине не предусматривает ежегодного осмотра госслужащих.
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«Не останется (медосмотра для госслужащих - ред.) Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, нужно иметь хорошее здоровье. Это водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы ", - сказала она.
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