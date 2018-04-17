Минздрав проведет проверку "Укрвакцины"

10:23, 17 апреля 2018
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УНИАН

Как сообщили в ведомстве, создан и утвержден состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия «Укрвакцина». 

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Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года. О результатах Минздрав будет информировать общественность.

На время досудебного расследования - 13 апреля-8 Июнь 2018 - Андрей Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора «Укрвакцины» назначен Владимир Шевченко.

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Теги: #Минздрав#коррупция в медицине