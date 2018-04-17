Минздрав проведет проверку "Укрвакцины"
10:23, 17 апреля 2018Страна
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Утвержден состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия «Укрвакцина».
Макаренко отстранен от должности гендиректора «Укрвакцины» / УНИАН
Минздрав проведет проверку "Укрвакцины".
Как сообщили в ведомстве, создан и утвержден состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия «Укрвакцина».
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Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года. О результатах Минздрав будет информировать общественность.
На время досудебного расследования - 13 апреля-8 Июнь 2018 - Андрей Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора «Укрвакцины» назначен Владимир Шевченко.
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