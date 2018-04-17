Утвержден состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия «Укрвакцина».

Минздрав проведет проверку "Укрвакцины".

Как сообщили в ведомстве, создан и утвержден состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия «Укрвакцина».

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Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года. О результатах Минздрав будет информировать общественность.