В Крыму реанимацию для малышей оставили без света
11:47, 05 марта 2008Страна
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Проводится расследование
В результате разрушения фарфорового изолятора трансформатора в Севастополе 4 марта было обесточено реанимационное отделение многопрофильной детской больницы.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в течение часа в реанимационном отделении больницы с помощью электробензогенератора осуществлялось электропитание пяти аппаратов искусственной вентиляции легких, которые поддерживали жизни пяти новорожденных детей.
Сотрудники "Севастопольэнерго" электроснабжение в больнице восстановили. В результате происшествия ни один ребенок не пострадал.
По факту события происшествия проводится расследование.
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