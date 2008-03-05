В Крыму реанимацию для малышей оставили без света

В результате разрушения фарфорового изолятора трансформатора в Севастополе 4 марта было обесточено реанимационное отделение многопрофильной детской больницы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в течение часа в реанимационном отделении больницы с помощью электробензогенератора осуществлялось электропитание пяти аппаратов искусственной вентиляции легких, которые поддерживали жизни пяти новорожденных детей.

Сотрудники "Севастопольэнерго" электроснабжение в больнице восстановили. В результате происшествия ни один ребенок не пострадал.

По факту события происшествия проводится расследование.

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