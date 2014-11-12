Тройка лучших природных антибиотиков

Хрен

В корне содержатся энзим и горчичное масло. Если корень хрена растереть, оба вещества соединятся под воздействием кислорода, в результате чего образуется аллиловое горчичное масло (аллилизотиоцианат) — естественный антибиотик. Это соединение успешно борется с бактериями в носоглотке и полости рта.

С помощью настойки из 1 ст. ложки тёртого хрена и 3 ст. л. мёда можно вылечить трахеит, бронхит, хронический кашель. Цистит можно устранить, если залить ложку тёртого хрена стаканом кипятка и выпивать по 200 мл такого чая трижды в день.

Клюква

Клюква обладает противовирусными и антибиотическими свойствами и является прекрасным антиоксидантом. Морс из клюквы очищает мочевой пузырь и мочевыводящие протоки от патогенных бактерий. Ягода незаменима при лечении простудных недугов: её бактерицидные свойства уникальны.

Для приготовления морса следует смешать клюкву с сахаром (3 к 1) и залить 0,5 литрами тёплой воды.

Чеснок

Чеснок уничтожает бактерии и вирусы, снижает давление и предотвращает тромбоз. Это растение обладает антиоксидантными свойствами и предупреждает онкологические заболевания. Один зубчик чеснока содержит болье 400 полезных соединений. Чесноком лечат дифтерию, язвенную болезнь, туберкулёз и различные глистные заболевания.

Универсальный чесночный ликёр приготавливается так: в прозрачную стеклянную ёмкость поместить 12 зубчиков чеснока, залить 3 л красного вина, настаивать на окне 2 недели.