Ранняя весна скажется на здоровье украинцев?

Все чаще врачи говорят о "синдроме хронической усталости", который нередко наступает с приходом весны. К тому же, несмотря на обилие солнечных лучей, в эту пору года погода неустойчивая: колеблется влажность воздуха, "скачет" барометрическое давление. Все это предъявляет повышенные требования к организму, отражается на самочувствии даже вполне здоровых людей.

Как следствие повышается возбудимость нервной системы, увеличивается секреция гормонов эндокринных желез и желудочно-кишечного тракта. В связи с этим весной организм становится как бы разлаженным, поскольку происходит столь резкая эндокринная перестройка. А раз так, то оказывается менее устойчивым к различного рода неблагоприятным воздействиям, в том числе и к перепадам погоды. Отмечается подъем различного рода воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, желудочно-кишечного тракта, нередки проявления аллергии. Кстати, до 1983 года врачи практически ничего не знали о весеннем синдроме.

А вот справиться с мартовской хандрой помогут нехитрые советы. Именно сейчас стоит вспомнить о витаминно-минеральном комплексе, об обильном потреблении овощей и фруктов, а также о полноценном сне. Так как, вполне возможно, что стрессы и вялое самочувствие являются первыми признаками авитаминоза.

Также в эту пору года не обойтись без использования различных психотерапевтических техник. Итак, в настоящее время учеными-психологами доказано, что цвет оказывает сильнейшее влияние на самочувствие человека, его работоспособность и настроение. Фактически врачи издавна использовали элементы цветотерапии: с помощью "радуги" и спектра лечили в Египте, Китае, Индии и Персии.

Так, например, красный цвет поможет наладить личную жизнь. Причем совершенно необязательно выкрашивать комнату в этот цвет, а также вешать пурпурные портьеры и драпировки. Достаточно поставить на стол вазу с алыми цветами. В этом деле главное – умеренность.

И нельзя не вспомнить и о том, что красное белье – самое сексуальное. Оно просто призвано разогреть сексуальный аппетит! То же – о "всемогущей" красной помаде и лаке для ногтей.

Что касается оранжевого цвета, то он считается целительным при лечении болезней пищеварительной системы, почек и груди. Он также укрепляет иммунитет. Однако берегитесь: в большом количестве оранжевый может вызывать тревожность и гнев.

Еще один цвет-стимулятор – желтый. Он благотворно влияет на умственную деятельность и способствует расслаблению. Если вы запутались, потеряли ощущение реальности или страдаете от собственной забывчивости, выбирайте именно этот цвет.

Например, учеными-психологами давно доказано, что в одежде теплых тонов температура окружающей среды кажется на 2-3 градуса выше реальной, а в одежде холодных, сине-зеленых – на 2-3 градуса ниже.

Кстати, зеленый – популярный и практичный цвет, ассоциирующийся с природой, зеленью, стимулирует рост и развитие. Он успокаивает, снимает раздражение и помогает достичь внутренней гармонии. Совет психолога: пополните гардероб вещами в зеленой цветовой гамме или обзаведитесь комнатными растениями. Зеленый также привлекает энергию благополучия и финансового успеха (все-таки не случайно, что это цвет американских денег!).

Болеутоляющим считается голубой цвет. Он используется для замедления сердцебиения или снижения кровотечения, для лечения диареи или бессонницы.

Говорят, голубые одежды могут помочь при различных заболеваниях кожи, а фиолетовая посуда способна уменьшить аппетит. Синий – цвет умиротворения и гармонии. Кроме того, синий и его оттенки поднимают настроение и уравновешивают характер. Логика магии цвета тут понятна: именно у холодных красок надо искать помощь при необходимости что-то "охладить" – температуру, нервное возбуждение или аппетит.

Ну и, наконец, белый цвет – один из самых популярных, которые используются для очищения от негативных эмоций. Поэтому, если вы слишком "погрязли" в заботах, проблемах и стрессе, окружите себя белоснежными вещами.

Черный цвет способствует собранности, дисциплине, выдержке и стойкости. Но если вы склонны к депрессии или одержимы какой-либо манией, носить одежду черного цвета не стоит, тем более в весенний период времени.

utro.ua