В Донецке появятся новые автомобили скорой помощи

На минувшей неделе Донецкий городской голова Александр Лукьянченко участвовал в Международном инвестиционном форуме в Лондоне, в главном офисе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как рассказал сегодня журналистам А. Лукьянченко, в этом форуме "участвовало более 200 всевозможных инвестиционных компаний, которые предлагали свои услуги в части реализации инвестиционных проектов в разделе гостиничного бизнеса, в разделе подготовки медицинских учреждений, комплектования оборудованием".

"В частности я провел переговоры с датской компанией по вопросу оснащения города скорыми помощами. Сейчас этим вопросом занимаются... Скорая помощь на базе автобуса Фольцваген комплектуется всем необходимым оборудованием для оказания скорой медицинской помощи", отметил городской голова.

"По требованию УЕФА для обслуживания пострадавших во время футбольных матчей и во время проведения, автомобили скорой помощи должны быть с пробегом не более 50 тыс. км. То есть они должны быть практически новые, поэтому предварительно велись переговоры о 25 автомобилях на 2011 год, чтобы они по своему пробегу соответствовали требованиям. А всего у нас в городском парке работает свыше 100 автомобилей", - сказал А. Лукьянченко.

КИД