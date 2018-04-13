Больше всего деклараций со своими врачами подписали в Киеве и в Донецкой области

По словам и.о. министра здравоохранения, за 2 недели кампании «Врач для каждой семьи» более 350 тысяч граждан подписали декларации, а вместе с теми, которые «были на пилотном проекте, это более полумиллиона деклараций».

Больше всего деклараций со своими врачами украинцы подписали в Киеве, а среди областей лидирует Донецкая область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что за 2 недели кампании «Врач для каждой семьи» более 350 тысяч граждан подписали декларации, а вместе с теми, которые «были на пилотном проекте, это более полумиллиона деклараций».

Супрун сообщила, что «более 1000 заведений медицинской помощи, более 15,5 тысячи врачей первичного звена, а из них более 10 тысяч семейных врачей, 2,5 тысячи терапевтов, 2,5 тысячи педиатров уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения».

Она отметила, что больше всего деклараций подписали в Киеве – 76,5 тысячи, в Харькове - 26,5 тысячи, в Мукачево – 23 тысячи, в городе Кривой Рог – 13 тысяч, в Виннице – 11,5 тысячи.

Супрун сообщила, что на первом месте по подписанию деклараций Донецкая область - 53 тысячи, а в Харьковской и Винницкой области - по 43 тысячи.

Супрун также подчеркнула, что нет ограничения в дате, до которой нужно выбрать своего врача.