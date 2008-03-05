Глава Минздрава: народ потихоньку вымирает, несмотря на все лозунги

Министерство здравоохранения Украины разработает систему и "попробует продлить жизнь украинца на 3 года".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава министерства Василий КНЯЗЕВИЧ в Донецке, выступая на коллегии областного управления здравоохранения.

"Я задекларировал, что я, как министр, пришел работать… парламент работает 5 лет, правительство - 5 лет. За эти 5 лет мы разработаем систему, попробуем продлить жизнь нашего украинца на 3 года", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

"Мы декларируем хорошие слова, лозунги… но потихоньку народ вымирает. На сегодня ситуация является критической. Без принятия радикальных мер ситуация может сложиться катастрофическая", - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, система здравоохранения "требует обоснованных и серьезных изменений, которые бы дали результат и для отрасли, и для людей, которые обслуживаются в наших лечебных учреждениях". "Это долговременная программа… Но я многие годы говорю, что мы должны добиться одного результата - остановить в стране тенденцию к вымиранию и продлить жизнь. Создать условия для качественной жизни человека, где бы он ни жил в Украине", - заключил В. КНЯЗЕВИЧ.

Справка УНИАН. В настоящее время, по данным Госкомитета статистики Украины, средняя продолжительность жизни украинца составляет 67 лет.