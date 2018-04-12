"Врачи без границ" закупили украинским пациентам новые лекарства против гепатита С

Стоимостью более 2.8 миллиона гривен.

«Врачи без границ» (MSF) закупила украинским пациентам новые лекарства против гепатита С, стоимостью более 2.8 миллиона гривен. Организация вновь призывает сделать жизненно необходимое лечение гепатита С более доступным в Украине.

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Как сообщили УНИАН в MSF, сегодня при поддержке MSF еще 550 человек начинают лечение софосбувиром.

150 пациентов уже находятся с декабря 2017 года в лечении гепатита С, которую оказывают «Врачи без границ» в сотрудничестве с Минздравом и Николаевским областным центром паллиативной помощи и интегрированных услуг.

Несмотря на то, что приблизительное количество людей, живущих с гепатитом С, составляет 5% населения Украины, все еще не имеет достаточного доступа к лечению, поскольку для этого не хватает генерических версий лекарств, которые бы стоили умеренную цену.

Лекарство против гепатита C являются довольно дорогостоящими. Это препятствует лечению большинства пациентов. Доступ к препаратов-дженериков крайне необходим для снижения стоимости лекарств, что сделает возможным жизненно необходимое лечение для тех, кто его больше всего нуждается.

Препарат софосбувир - основа в лечении гепатита С. Отсутствие оригинальных патентов на софосбувір позволяет регистрировать и реализовать генерические версии препарата на рынке Украины. Однако, покиі такие лекарства отсутствуют.

Для своей программы MSF договорилась о стоимость дженериков от гепатита С на уровне 120 долл. США (3 100 грн.) за 12-недельный курс лечения двумя основными препаратами - софосбувіром и даклатасвіром.