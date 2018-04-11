Дисбактериоз является фейковой болезнью и не требует лечения - Минздрав

13:06, 11 апреля 2018
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"Если вас направили сдавать анализ на “дисбактериоз” или же вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не спешите. Международная медицина не знает диагноза “дисбактериоз”. Объясняем, почему не стоит лечить именно “дисбактериоз” и что делать дальше. Обычно пациент, которого направляют сдавать анализ на “дисбактериоз”, имеет проблемы с пищеварением: боли в животе, вздутие, запоры или диарею. Еще чаще - это маленький ребенок, родителей которого беспокоит, например, сыпь или другие вещи, которые по мнению самих мам, пап и врачей могут быть связаны с пищеварением. Когда некоторые врачи не находят видимой причины нарушений, они могут направить сдать “баночку” на “дисбактериоз”. Когда анализ показывает, что хороших бактерий меньше, чем плохих - делают вывод, что пациент болеет и его нужно лечить", - сообщают в Минздраве.

В ведомстве объясняют, что в организме человека есть очень много разных видов микроорганизмов - бактерии, вирусы, грибы. Они живут и взаимодействуют в различных частях организма: на слизистых оболочках, половых органах, в органах дыхания, кишечника, и т.п.

"Сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание. Это явление современные ученые также называют "дисбактериоз" или “дисбиоз”, но понимают под ним совсем не тот “дисбактериоз”, который может часто встречаться в украинских больницах. Чтобы понять процессы, происходящие между микробами, ученые проводят целый комплекс сложных и высокотехнологичных исследований. Даже больше - до сих пор в мире нет единых стандартов, какой же показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой, а какой дисбиозом. Дело в том, что в каждом организме существует собственное, оптимальное соотношение “микронаселения”. А их качественный и количественный состав является уникальным для каждого человека и меняется в зависимости от возраста, места и образа жизни, течения заболевания и других факторов", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что "мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения".

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"Ученые находятся на этапе активного исследования наших микробов, их взаимодействия и говорить о конкретных наработках, которые можно широко применять в обычной клинической практике, - рано. Анализ на "дисбактериоз", на который отправляют пациентов в Украине, не является чем-то полезным. Ведь он показывает только десятки из возможной тысячи микроорганизмов и просто не демонстрирует реальной картины. Даже знание реального состояния миеробиома не дает надежных рекомендаций к дальнейшим действиям. Кроме того, если вы пойдете в разные лаборатории и сдадите несколько анализов в один день - все они покажут разные результаты. На самом же деле симптомы, которые прячутся под "дисбактериозом" могут говорить о большом спектре болезней, которые нужно исследовать в каждом конкретном случае. Это может быть синдром раздраженного кишечника, колики у новорожденных, лактазная недостаточность, определенная кишечная инфекция или же вообще может быть нормой для организма, которую не нужно ничем лечить или же изменить пищевые привычки. Каждый случай требует специфического подхода и лечения", - объясняют в Минздраве.

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Теги: #Минздрав#желудочно-кишечный тракт