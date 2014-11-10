Как научиться выбирать самые вкусные и полезные бананы

Всего существует более 60 видов бананов, однако к нам попадают далеко не все, многие сорта просто не переносят длительной транспортировки, пишет sunny7.ua.

Самые распространенные на нашем рынке бананы – это «Грос Мишель» и «Кавендиш», и те и другие отличаются размером и достаточно толстой кожурой, благодаря чему поддаются транспортировке и длительному хранению. Чтобы бананы сохранили свои вкусовые качества в течение 3-4 недель их необходимо хранить при температуре 13-14 градусов. Любые температуры ниже 11 градусов бананам противопоказаны.

Зеленые бананы – незрелые плоды, в которых содержится минимальное количество сахара и максимум крахмала. В процессе созревания часть крахмала превращается в сахар, и бананы становятся вкуснее и полезнее.

Желтые, с зеленоватым оттенком у основания – почти созревшие плоды, которые можно хранить в течение 3-5 дней до полного созревания. Оптимальная температура для хранения бананов – плюс 15-17 градусов.

Желтые с коричневыми крапинками – самые спелые и, по мнению многих, - самые вкусные бананы. Такие бананы лучше есть в день покупки, чтобы они не испортились и не утратили своих полезных и вкусовых качеств.

Не покупайте сероватые или черные бананы, процедура их хранения была нарушена, и они утратили свои полезные свойства.

Обширные темные пятна на поверхности кожуры свидетельствуют о том, что бананы были повреждены во время хранения или транспортировки. Такие плоды лучше не покупать, чтобы не разочароваться в их вкусе.