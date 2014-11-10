В 2015 году за государственные средства будет закуплено меньше лекарств
14:43, 10 ноября 2014Страна
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Закупки будут сокращаться в соответствии с девальвацией гривны. В связи с этим, каждый регион Украины должен сделать новые заявки на лекарства на 2015 год
На следующий год за государственные средства будет закуплено меньше лекарств из-за девальвации гривны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.
"Закупки будут сокращаться в соответствии с девальвацией гривны. В связи с этим, каждый регион Украины должен сделать новые заявки на лекарства на 2015 год. Поэтому сейчас нам необходимо просчитать риски, которые возникнут в связи с девальвацией, и мы будем выходить на правительство со своими предложениями по обеспечению медикаментами в следующем году", - сказал исполняющий обязанности министра.
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