В 2015 году за государственные средства будет закуплено меньше лекарств

На следующий год за государственные средства будет закуплено меньше лекарств из-за девальвации гривны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

"Закупки будут сокращаться в соответствии с девальвацией гривны. В связи с этим, каждый регион Украины должен сделать новые заявки на лекарства на 2015 год. Поэтому сейчас нам необходимо просчитать риски, которые возникнут в связи с девальвацией, и мы будем выходить на правительство со своими предложениями по обеспечению медикаментами в следующем году", - сказал исполняющий обязанности министра.