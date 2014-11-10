На расходные материалы для гемодиализа выделено более 10 млн грн

13:34, 10 ноября 2014
Страна
0

Правительство выделило более 10 миллионов гривень на расходные материалы для гемодиализа Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областям и Киеву

гемодиализ / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Он отметил, что согласно закону обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения коммунальных и государственных больниц, поликлиник, амбулаторий осуществляется за счет средств местных бюджетов. В текущем году на эти цели в местных бюджетах предусмотрено 3 миллиарда гривень, при необходимых почти 9,5 миллиарда. Фактически на 1 октября местные бюджеты выделили на нужды лечебных учреждений всего 1 миллиард 845 миллионов гривень.

В связи с дефицитом средств местных бюджетов на нужды здравоохранения правительство выделило из резервного фонда более 10 млн гривень на расходные материалы для гемодиализа в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях и Киеве. Этих средств хватит на обеспечение гемодиализом еще 135 пациентов на 6 месяцев.

Кроме того, он добавил, что из государственного бюджета местным были выделены субвенции размером 131 миллион 368 тысяч гривень для частичной компенсации стоимости лекарственных средств для гипертоников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter