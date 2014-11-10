Минздрав объявило торги по закупке лекарств на 722,9 млн грн

Речь идет о закупке лекарств против туберкулеза, онкологических лекарств и ряда других.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Он рассказал, что акцептированы тендерные предложения на 1 миллиард 415 миллионов гривень, заключены или находятся на стадии заключения договора на 1 миллиард 335 миллионов гривень. Речь идет о потребностях детской и взрослой онкологии, донорстве крови, взрослой гемофилии, туберкулезе, лекарствах для больных СПИДом, мукополисахаридозом.

Вместе с тем, Лазоришинец подчеркнул, что из-за жалоб в Антимонопольный комитет остаются заблокированными предложения на 37,4 миллиона гривень. Речь идет о взрослой онкологии и программе репродуктивного здоровья.

Кроме того, исполняющий обязанности министра рассказал, что на протяжении октября этого года за средства госбюджета в регионы были поставлены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения на общую сумму 8 миллионов 186 тысяч гривень.