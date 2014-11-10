С оккупированных территорий востока Украины временно перемещено 455 тысяч 175 человек -
По состоянию на 9 ноября из зоны проведения Антитеррористической операции на востоке Украины временно перемещено 455 тысяч 175 человек
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский.
“По состоянию на вчерашний день всего временно перемещено 455 тысяч 175 человек, в том числе 127 тысяч 409 детей и 84 тысяч 946 инвалидов и лиц преклонных лет. Из Севастополя и Крыма переселено 19 тыс. 221 чел., из зоны АТО — 435 тыс. 954 чел. В частности, в пределах Донецкой области 67 072 чел., Луганской — 28 840 чел.”, - сообщил Бочковский.
Также председатель ГСЧС сообщил, что на границе с зоной АТО ГСЧС развернула 7 транзитных пунктов для встречи перемещенных лиц. Но на сегодняшний день функционируют 4 таких пункта: в Красноармейске, Мариуполе, Сватово и Лисичанске.
Он также сообщил, что в эти пункты с начала проведения АТО обратились 27 705 человек.