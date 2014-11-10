В Одессе группа ученых получила патент на новое противогриппозное средство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе национального университета вуза, над созданием нового соединения (основой средства) около 4 лет работали исследователи химического факультета данного вуза в области биокоординационной химии.

«Основа препарата - координационное соединение биологически активных ионов металла и биолеганда: германия, кобальта и лимонной кислоты. Германий является индуктором интерферона в человеческом организме, лимонная кислота участвует в цикле Крепса (процессы окисления и синтеза клеток), кобальт - микроэлемент, входящий в состав жизненно важного для человека витамина В-12 (недостаток которого ведет к злокачественной анемии)», - говорится в сообщении.

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«Постоянно мутирующие штаммы гриппа требуют создания новых препаратов. Преимущества одесского изобретения - низкая токсичность, что уже доказано в ходе неклинических испытаний. Лучшая, по сравнению с предыдущими препаратами, усваиваемость живым организмом сводит к минимуму нежелательные эффекты», - сообщили в пресс-службе.

По словам заведующей кафедрой общей химии и полимеров национального университета им. Мечникова Инны Сейфуллиной, данная кафедра - единственная в Украине, которая занимается созданием и исследованием координационных соединений германия.

«Это сравнительно новое направление науки - биокоординационная химия. Получение патента - это начало большого пути. Препарату предстоят еще доклинические и клинические испытания. После чего можно будет говорить о внедрении в производство. При идеальных условиях на это требуется от года до 3 лет», - сказала Сейфуллина.