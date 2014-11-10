В Украине работают над созданием новой военно-медицинской доктрины

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила волонтер, куратор медицинской службы Штаба национального сопротивления Юлия Вотчер.

По ее словам, пока в Украине не было войны - доктрина вроде была и не нужна, а старая датируется еще 1945-м годом.

«Новая доктрина выписана специалистами и во время ее написания был взят опыт Израиля и НАТО, учитывая наши реалии. Старая доктрина датируется еще 1945-м годом, и она сейчас просто неуместна», - отметила Вотчер и пояснила, что новой доктриной предусмотрено изучение полевой медицины в вузах, прописано логистику, выписано координацию, чтобы не перебрасывали раненых с места на место. Предусмотрено и страхование бойцов.

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«Первый пункт новой доктрины, то чего никогда не было - жизнь человека превыше всего. Каждый раз, будучи на передовой, я вижу, что там творится, что бойцы иногда не имеют своевременной медицинской помощи, а если и есть - она не квалифицированная», - рассказала волонтер.

Вотчер убеждена, что «доктрину нужно было разработать и принять еще 6 месяцев назад, сейчас знаю, что она уже находится на рассмотрении».

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Она добавила, что два специальных бронированных автомобиля скорой помощи, которые приобретены волонтерами в Нидерландах и сейчас простаивают на украинской границе, должны были бы быть техническим обеспечением этой новой доктрины.

«Эти две машины должны были бы быть техническим обеспечением этой большой программы (военно-полевой медицинской доктрины - УНИАН)», - сказала Вотчер.

Как сообщал УНИАН, два специальных бронированных автомобиля скорой помощи, которые приобретены волонтерами в Нидерландах, украинские пограничники держат на границе, не позволяя вывезти их в зону проведения Антитеррористической операции.