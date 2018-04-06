Федак, которого не назначили главой Харьковского облздрава, подал иск из-за бездеятельности Минздрава

Федак считает, что его не назначение является незаконным.

Богдан Федак, которого не назначили главой Харьковского облздрава, подал иск в суд.

Как сообщили в Минздраве, Федак, которого ведомство не согласовало на должность руководителя харьковского областного Управления здравоохранения, подал иск против председателя Харьковской ОГА Светличной Ю.А. и Минздрав.

Федак считает, что его не назначение является незаконным. От суда он требует признать бездействие МЗ незаконным и назначить его на должность.

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"Федак в исковом заявлении утверждает, что министерство нарушило 30-дневный срок для предоставления ответа, хотя Минздрав ответил на полученный 15 января письмо Харьковской ОГА уже 5 февраля, то есть о нарушении сроков не идет. В этом письме Минздрав проинформировал Харьковскую ОГА, что с целью всестороннего изучения вопроса о согласовании / несогласовании назначения Федака на должность и принятия обоснованного решения министерство собирает соответствующую информацию и сообщил, что окончательный ответ будет предоставлена ​​после ее обработки. В тот же день Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о криминальном прошлом Федака. В ответ мы получили информацию, что Федак Б.С. привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 частью второй, 172 УК Украины (в редакции 1960 года). Суд признал Федака виновным по делу, фигурировала в СМИ как "дело детей", и назначил наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федак Б.С. был амнистирован. Копии этих ответов уже приобщены к материалам дела ", - отметили в Минздраве.