В Бразилии - эпидемия желтой лихорадки: туристам рекомендуют обязательную вакцинацию

Украинцы, которые уже находятся в Бразилии, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны.

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины.

"В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в Бразилии, в частности, в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Минас Жерайс, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые путешествуют в Бразилию (в штаты Рио-де-Жанейро, Сан Пауло, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара), заблаговременно принимать превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения", - говорится в предупреждении.

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При этом по состоянию на 2 апреля 2018 года отсутствует требование по обязательной прививке против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго).

"Однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информированию туристов о необходимостипрививки против вируса желтой лихорадки", - говорится в предупреждении.

В этой связи сказано, что не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины, лица с тяжелыми формами аллергии на белок, лица с иммунодефицитом.

В то же время украинцы, которые уже находятся в Бразилии, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны.

"В случае выявления заболевания рекомендуем гражданам Украины немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи", - заявили в МИД.

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В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Федеративной Республике Бразилия по телефонам: (00 5561) 3365 1457 и (00 5561) 9 83052249.

Кроме того, украинцы могут обращаться по адресу электронной почты: emb_br@mfa.gov.ua, или в консульство Украины в г. Сан-Паулу по телефонам: (00 5511) 43719450, (00 5511) 974 670 087, на адрес электронной почты: gc_brsp@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.