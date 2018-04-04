Студенты Национального медуниверситета будут сдавать "КРОК" 11 апреля

11:47, 04 апреля 2018
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Минздраве, 11 апреля 2018 для студентов НМУ имени Богомольца будет проведен лицензионный экзамен "КРОК-1. Стоматология".

Экзамен должен был состояться еще 20 февраля, но из-за отсутствия договора между НМУ и Центром тестирования был сорван. 

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После проведения переговорной процедуры в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", между НМУ и Центром тестирования был заключен договор о проведении лицензионных экзаменов в 2018 году.

Минздрав призывает всех участников учебного процесса соблюдать требования законодательства при организации и проведении лицензионных интегрированных экзаменов.

Также 11 апреля состоится второй пересдачи экзамена "Шаг 1.Стоматология" для студентов других высших учебных заведений.

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Теги: #медицинское образование#НМУ им. Богомольца