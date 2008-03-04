Сколько детей в Украине ежегодно умирает от гриппа?

В январе этого года гриппом переболели около 10 тысяч украинцев, три человека умерли, двое из них – маленькие дети.

Об этом вчера, 4 марта, на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

Заместитель начальника управления материнства, детства и санаторного дела Валентина ПЕДАН отметила, что ежегодно от диагноза ОРВИ, грипп или бронхолегочная инфекция в Украине умирает от 180 до 200 детей в возрасте до одного года.

“Однако, за 10 лет количество таких смертей уменьшились втрое”, - сказала В.ПЕДАН.

Комментируя данные о том, что, в частности, в США от гриппа ежегодно умирает от 20 до 40 тысяч человек, Л.МУХАРСКАЯ отметила: “В Америке и некоторых европейских странах - другой подход и методы к регистрации случаев смерти от гриппа. Ее регистрируют в том случае, когда умерший болел гриппом перед смертью, проживал в регионе, где наблюдалась эпидемия, и поэтому болезнь, от которой умер человек, рассматривают, как осложнение от гриппа”. В Украине же случаи смерти от гриппа регистрируют только тогда, когда вирус лабораторно выделяют из патологоанатомического материала, заметила заместитель главного государственного санитарного врача.