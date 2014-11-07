Где в Донецке можно получить наборы от Гуманитарного штаба Ахметова. Список адресов

По состоянию на сегодня в Донецк было доставлено 472 185 продуктовых наборов.

Гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова можно получить по таким адресам города Донецка:

· Ворошиловский район, ул. Артема, 100 «д», (ориентир памятник Артёму).

· Калининский район, пр. Ильича, 19 «ж», (остановка «Амстор»).

· Киевский район, ул. Челюскинцев, 198,в, («РСК Олимпийский»), ул. Челюскинцев, 189,е (стадион «Донбасс Арена», в здании Fan Shop).

· Кировский район, ул. Кирова, 145, (ДК им. Франко), ул. Терешковой, 39а, (ЛСК Лидер)

· Куйбышевский район: пр. Панфилова, 86, (площадь Куйбышева), ул. Степаненко, 4, пос. Октябрьский (ДК им. Шевченко).

· Ленинский район - пр-т Ленинский, 2, (Цирк «Космос»).

· Петровский район - ул. Архитекторов, 2 «а», (ДК им. Г.И. Петровского).

· Пролетарский район, ул. Б. Магистральная, 24, (здание ПУМБа напротив исполкома).

· Буденовский район: ул. Октября, 10, Дворец культуры имени А. С. Пушкина (остановка «Площадь Будённого»).Здесь могут получить гуманитарную помощь: пенсионеры старше 65 лет (в том числе и дети войны), инвалиды I и II группы; ул. Октября, 16 (остановка «Площадь Будённого»), Буденновское Управление Труда и Соцзащиты.

По указанным адресам гуманитарную помощь могут получить: матери-одиночки с детьми до 17 лет 11 месяцев (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 17 лет 11 месяцев), многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 17 лет 11 месяцев), семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий, люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты, беременные женщины на всех сроках беременности, люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий, дети-сироты до 22 лет 11 месяцев.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.