Маршруты эвакуации из зоны АТО на завтра

8 ноября Гуманитарный штаб Рината Ахметова организует эвакуацию из зоны АТО по следующим маршрутам:

Донецкая область:

УГЛЕГОРСК – ИЗЮМ

Сбор в 7:00 возле ЖД состава

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 возле Универмага

ДЕБАЛЬЦЕВО – КОНСТАНТИНОВКА

Сбор в 7:00 возле магазина АТБ

ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ

Сбор в 7:00 возле магазина «Фокстрот»

КИРОВСКОЕ – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 возле приваренного состава на ЖД переезде

В случае если автобус не пропустят в город, он будет ждать на повороте возле шахты «Полтавская»

Напоминаем, что абсолютно все автобусы Гуманитарного штаба вывозят людей из зоны проведения АТО бесплатно.

Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.

Чтобы записаться на выезд или уточнить, состоится ли эвакуация по данному маршруту, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua