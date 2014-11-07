Минздрав Украины просит увеличить финансирование военных госпиталей

Министерство здравоохранения Украины обратилось к главам областных государственных администраций с просьбой увеличить финансирование госпиталей для ветеранов войны, которые находятся на содержании местных властей, и где проходят реабилитацию военнослужащие из зоны АТО, сообщает сайт Минздрава.

Об этом сообщил в.и.о. Министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец во время визита в Одессу.

Предоставление надлежащей психологической реабилитации участникам АТО в указанных учреждениях - одна из главных составляющих реабилитации. Министерство считает целесообразным выделение отдельных коек для реабилитации больных с последствиями психотравм. Для этого соответственно госпитали, которые подчинены Минздраву Украины, но находятся на содержании местных бюджетов, предлагается обеспечить соответствующим штатным расписанием, специалистами, надлежащим оборудованием для медицинской, физической и психологической реабилитации больных, а также предусмотреть увеличение расходов на медикаменты и питание.

По состоянию на 01.07.2014 средний показатель расходов на медикаменты на один койко-день в госпиталях Украины составляет 32 грн., на питание - 31 грн., что не соответствует потребности (стоимость медикаментов на один койко-день в городе Киеве (городской госпиталь) составляет 13 грн., Ровенской области - 16 грн., Черновицкой -19 грн., расходы на питание в Ровенской области - 21 грн., Черновицкой - 22 грн., м. Киеве - 22 грн).

С целью улучшения обеспечения лечением больных в госпиталях сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает проект постановления Кабинета Министров Украины, которым предусмотрено увеличение расходов на медикаменты до 65.00 грн., на питание - до 55.00 грн. на один койко-день. Василий Лазоришинец считает целесообразным учесть указанные расходы на медикаменты и питание в проектах местного бюджета на 2015 год.