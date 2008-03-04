Когда умрет последний украинец? Круглый стол

При поддержке Благотворительного фонда "Развитие Украины" 5 марта в 10.00 в УНИАН состоится круглый стол на тему “Когда умрет последний украинец, или как остановить демографический кризис Украине?”.

Организатор - УНИАН Здоровье - совместный проект благотворительного фонда “Развитие Украины” и информационного агентства УНИАН.

Приглашены: Николай Полищук, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ; Геннадий Апанасенко, член Нацсовета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины; Иван Солоненко, зав.кафедры управления охраны бщественного здоровья Национальной академии государственного управления при Президенте Украины; Михаил Курик,директор Институту экологии человека; Власта Шовковская директор по внешним связям БФ «Развитие Украины».

Вопросы: За 14 лет украинцев уменьшилось на 5 миллионов - мало это или много? Причины; Основные факторы риска неудовлетворительного состояния здоровья украинцев; Состояние здоровья детей и образа жизни молодежи - угроза генофонду нации; Улучшит ли демографическую ситуацию в Украине увеличение материальной помощи за рождение детей; Сверхсмертность украинских мужчин - причины феномена; Роль органов государственного управления и местного самоуправления в преодолении демографического кризиса и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.