Отныне медицинские карты ребенка не будут храниться в детских учебных заведениях

В Украине отменили "медицинскую карту ребенка".

Как сообщили УНИАН в Минздраве, отменена форма № 026/о «Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)».

Отныне в школах и детсадах не будут храниться медицинские данные ребенка.

При поступлении в детсад не нужно предоставлять медицинскую карточку особой формы - достаточно справки от педиатра или семейного врача, что ребенок здоров. При поступлении в школу - справку от врача, что ребенок прошел профилактический осмотр. Если ребенок болеет, то врач может сделать соответствующую запись с согласия родителей.

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«Медицинская карта ребенка» (форма № 026/о), которая ранее хранилась в школах и детсадах, отменена: данные о состоянии здоровья ребенка не могут быть открытыми и храниться за пределами медучреждения. Право на медицинскую тайну гарантирует ст. 39-1. Закона Украины «Основы Законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII. «Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факт обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Запрещается требовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента», - говорится в Законе. Поэтому данные о состоянии здоровья ребенка могут содержаться исключительно в «Истории развития ребенка № ___» (Форма № 112/о ) - медицинской карте, которая хранится в учреждении здравоохранения", - отметили в МИНЗДРАВЕ.