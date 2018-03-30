Противостояние между Амосовой и чиновниками Минздрава не утихает: работу ректора НМУ признали неудовлетворительной

Екатерина Амосова уже во второй раз отсутствует в день представления отчета.

Супрун заявила, что спецкомиссия Минздрава признала работу ректора НМУ им.А.Богомольца неудовлетворительной. Об этом написала на своей странице в Фейсбук и.о.министра. Читайте такжеЗакарпатский облсовет призывает Гройсмана уволить Супрун с должности и.о.министра "Сегодня должен был состояться отчет ректора Национального медицинского университета Богомольца Екатерины Амосовой - в соответствии с определенным Министерством графиком заслушивания. Амосова уже во второй раз отсутствует в день представления отчета, который был определен Министерством заранее и о котором было сообщено заблаговременно. Сегодня Комиссия Министерства ознакомилась и провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Екатериной Амосовой учебного заведения в 2017 году за ее отсутствия. Был озвучен ряд существенных замечаний, которые свидетельствуют о нарушении условий контракта. Единогласное решение комиссии Минздрава следующее: 1. Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной. 2. Рекомендовать Минздраву досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", - написано в Фейсбуке.

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