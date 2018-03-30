Сегодня в Минздраве заслушают отчеты трех ректоров медуниверситетов, в частности, и Амосовой

Минздрав будет вести онлайн-трансляцию заседаний на официальной странице в Facebook.

Сегодня в Минздраве заслушают отчеты трех ректоров ведущих медицинских вузов Украины.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в ведомстве заслушают ректора НМУ им.А.Богомольца Екатерину Амосову, ректора Буковинского государственного медицинского университета Тараса Бойчука и ректора Национального фармацевтического университета Аллу Котвицкую.

В Минздраве отметили, что согласно статье 34 Закона Украины “О высшем образовании” руководитель учреждения высшего образования ежегодно отчитывается перед учредителем или уполномоченным им органом и обязан обнародовать ежегодный отчет о своей деятельности на официальном веб-сайте учреждения высшего образования.

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Ежегодное заслушивание отчетов руководителей подчиненных учреждений проходит с целью публичного обсуждения основных показателей деятельности учреждения. Кроме того, комиссия оценивает результаты работы ректоров за отчетный период.

Онлайн-трансляцию заседаний можно наблюдать на официальной странице Минздрава в Facebook.