В Украине 55 участников АТО нуждаются в протезировании

В Украине с начала проведения АТО 55 граждан нуждаются в протезировании.

Об этом сообщила советник президента Украины Ольга Богомолец, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, как сказала Богомолец, «по информации Министерства обороны, в Украине за время проведения АТО 55 граждан нуждаются в протезировании, из них 46 военных Вооруженных сил, 2 пограничника, 3 спасателя и 4 военных Национальной гвардии».

Комментируя подписанный сегодня президентом закон об изменениях к государственному бюджету, который позволяет выделить дополнительные средства на протезирование, Богомолец отметила, что в среднем на одного пострадавшего военнослужащего из зоны АТО выделяется около 130 тыс. грн.

Она выразила убеждение, что процесс протезирования военных из зоны АТО должны контролировать волонтеры.

"Для нас чрезвычайно важно введение волонтеров в координационные группы, которые будут заниматься и отслеживать результаты этого протезирования, во избежание коррупционного использования выделенных государством денег, чтобы они контролировали качество изготовления протезов и своевременное и адекватное протезирование", – сказала советник президента.

Как отметили в пресс-службе, совещание по вопросам протезирования под председательством советника президента и с участием волонтеров состоится 7 ноября в Администрации президента.

Как сообщал УНИАН, 16 октября министр социальной политики Людмила Денисова заявляла, что в протезировании конечностей нуждаются около 1,5 тыс. военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.