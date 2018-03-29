Украина и ЮНИСЕФ подписали меморандум в сфере защиты детей

Меморандум предусматривает создание качественной образовательной среды в регионах, а также обеспечение защиты прав детей и молодежи.

Украина подписала меморандум с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) о реализации программы по улучшению благосостояния детей и молодежи в регионах страны.

Соответствующий документ был подписан в Киеве с украинской стороны Кабинетом министров, Ассоциацией городов Украины, Ассоциацией объединенных территориальных громад, Национальным молодежным советом, со стороны ООН - ЮНИСЕФ и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

«Мы подписываем меморандум, который открывает возможности для создания надлежащих условий для детей в общинах», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, участвовавший в церемонии подписания.

Читайте такжеВ результате российской агрессии на Донбассе убиты 242 ребенка - Порошенко

По словам премьера, программа предусматривает создание качественной образовательной среды в регионах, а также создание консультационных советов по вопросам детей и молодежи и советов омбудсменов.

В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ Джованна Барберис подчеркнула, что реализация меморандума позволит обеспечить защиту прав детей и молодежи.

«Эта инициатива - один из способов достичь консенсуса с местными органами власти для обеспечения прав детей и молодежи», - сказала она.

Читайте такжеВозвращение в 90-е: в Днепре и области стремительно снижается рождаемость

В рамках меморандума ЮНИСЕФ предоставит консультационную и финансовую поддержку муниципалитетам, участвующим в программе «Община, дружественная к детям и молодежи».

Как сообщал УНИАН, в январе ЮНИСЕФ запросил у доноров 24 млн долл. помощи на проекты по оказанию помощи детям на востоке Украины.