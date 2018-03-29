Специальная комиссия Минздрава хочет заслушать отчеты всех ректоров медицинских учебных заведений

Ежегодное заслушивание отчетов руководителей подчиненных учреждений проходит с целью публичного обсуждения основных показателей деятельности учреждения.

Специальная комиссия Минздрава хочет услышать отчеты всех ректоров медицинских учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, заслушивание отчетов руководителей высших медицинских и фармацевтического учебных заведений и заведений последипломного образования о выполнении условий контракта в 2017 году начался 23 марта.

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Согласно Статье 34 Закона Украины “О высшем образовании” руководитель учреждения высшего образования ежегодно отчитывается перед учредителем или уполномоченным им органом и обязан обнародовать ежегодный отчет о своей деятельности на официальном веб-сайте учреждения высшего образования.

Ежегодное заслушивание отчетов руководителей подчиненных учреждений проходит с целью публичного обсуждения основных показателей деятельности учреждения, также комиссия оценивает результаты работы ректоров за отчетный период.

Чтобы процесс отчетности был максимально открытым и прозрачным, Минздрав будет вести онлайн-трансляцию заседаний на официальной странице ведомства в Facebook.