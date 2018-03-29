В медвузах Украины будет проведен международный экзамен по основам медицины

Будет проведен международный экзамен, что предоставляет сравнительные данные и устанавливает международный уровень качества для высшего медицинского образования в мире.

В 2018 году будет проведено международное мониторинговое оценивание качества высшего медицинского образования.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы проведения международного мониторингового исследования качества высшего медицинского образования в 2018 году», которое предусматривает проведение в 2018 году во всех учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку врачей, независимо от их подчинения и формы собственности, международного мониторингового оценивания качества высшего медицинского образования.

Принятие постановления позволит оценить уровень фундаментальной подготовки украинских медиков, а после анализа результатов - предложить пути гармонизации подготовки врачей в Украине и повышение качества подготовки специалистов в области знаний «здравоохранение».

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Для определения ключевых проблемных вопросов в отрасли и формирование направлений образовательной политики необходимо владение объективной информацией об уровне отечественного медицинского образования в сравнении с уровнем подготовки врачей в других странах мира. Одним из основных путей получения такой информации является организация и проведение мониторинговых исследований. Международные мониторинговые сравнительные исследования (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS др) широко применяются в сфере школьного образования.

Для международного мониторингового исследования в области высшего медицинского образования в 2018 году будет проведен международный экзамен по основам медицины, что предоставляет сравнительные данные и устанавливает международный уровень качества для высшего медицинского образования в мире. Указанный экзамен проводится в странах Европы, Северной Америки, Южной Америки, Азии, Африки.