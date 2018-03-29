Минздрав внедряет действенные механизмы аттестации специалистов по специальностям отрасли знаний «здравоохранение».

Минздрав вводит единый государственный квалификационный экзамен

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Кабмин принял постановление “Об утверждении Порядка проведения единого государственного квалификационного экзамена для соискателей образовательной степени магистра по специальностям отрасли знаний “здравоохранение”

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Внедряются действенные механизмы аттестации специалистов по специальностям отрасли знаний «здравоохранение». В то же время, впервые за годы независимости создан комплексный подход к проведению единого государственного квалификационного экзамена для медицинских специальностей.

Аттестация соискателей степени высшего образования “магистр” по специальностям отрасли знаний “здравоохранение” будет состоять из таких компонентов: интегрированный тестовый экзамен «КРОК»; объективный структурированный практический (клинический) экзамен, который проверяет практические навыки выпускника; международный экзамен по основам медицины; экзамен по английскому языку профессионального направления.

Введение единого государственного квалификационного экзамена будет способствовать не только повышению качества медицинского образования, но оказанию медицинской помощи украинцам, считают в Минздраве.