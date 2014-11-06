Чиновники Минсоцполитики разбазарили миллионы на оборудование для детей с ДЦП

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Министерства социальной политики при закупке оборудования для детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, ГПУ рассмотрела состояние соблюдения Минсоцполитики законодательства в сфере государственных закупок в течение 2014 года и установила, что должностные лица ведомства-победителя конкурсных торгов по закупке систем реабилитации для детей, больных детским церебральным параличом, безосновательно выбрали субъект хозяйствования, предложение которого не отвечало квалификационным требованиям документации конкурсных торгов. С ним был заключен договор закупки на общую сумму свыше 24 млн. грн.

В то же время, согласно данным уполномоченных органов, применение закупленной системы реабилитации для детей, больных детским церебральным параличом, не предусмотрено.

По факту растраты должностными лицами Минсоцполитики средств госбюджета в особо крупных размерах, внесения в официальные документы недостоверных сведений, которые причинили интересам государства ущерб на указанную сумму, Генпрокуратура начала уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.