Епидемическая ситуация: в Одесской области из-за гриппа умер младенец

Медики подчеркивают, что аспирин нельзя использовать как жаропонижающее средство при гриппе и ОРВИ у детей, это может привести к опасному осложнению или смерти.

В Одесской области из-за гриппа умер младенец.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, на 12-й неделе 2018 зарегистрирован летальный случай из-за гриппа A (H1N1) pdm09: в Одесской области умер младенец.

В то же время эпидемиологи отмечают, что заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно идет на спад. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 516,2 на 100 тыс. Населения, что на 9,4% меньше эпидемического порога по Украине.

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Эпидемический порог превышен в 3-х областях: Закарпатской (на 1,1%), Житомирской (на 4,7%) и Черновицкой (на 8%).

Гриппом и ОРВИ заболели 200 305 человек, из них 64,1% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

Медики подчеркивают, что аспирин нельзя использовать как жаропонижающее средство при гриппе и ОРВИ у детей, так как это может привести к развитию опасного осложнения и даже смерти. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом препаратов.