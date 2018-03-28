Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья
Олег Петренко назначен председателем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства.
Петренко выразил уверенность, что запланированные изменения в системе здравоохранения является неотвратимым .
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«Мы будем работать, чтобы уже с июля заведения, которые в апреле начнут подписывать декларации с пациентами и хотят показать лучший сервис и лучшее качество медицинских услуг, были бы вознаграждены лучшим финансированием. Поэтому в ближайшие месяцы у меня и у НСЗУ, создание которой теперь можно начать, есть много задач. Когда я шел на эту должность, то осознавал, что работы впереди невероятно много », - отметил Петренко.
В течение трех дней председатель НСЗУ должен официально зарегистрировать новый орган центральной исполнительной власти.