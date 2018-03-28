Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья

В течение трех дней председатель НСЗУ должен официально зарегистрировать новый орган центральной исполнительной власти.

Олег Петренко назначен председателем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства.

Петренко выразил уверенность, что запланированные изменения в системе здравоохранения является неотвратимым .

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«Мы будем работать, чтобы уже с июля заведения, которые в апреле начнут подписывать декларации с пациентами и хотят показать лучший сервис и лучшее качество медицинских услуг, были бы вознаграждены лучшим финансированием. Поэтому в ближайшие месяцы у меня и у НСЗУ, создание которой теперь можно начать, есть много задач. Когда я шел на эту должность, то осознавал, что работы впереди невероятно много », - отметил Петренко.