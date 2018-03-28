В результате российской агрессии на Донбассе убиты 242 ребенка - Порошенко

Также, по словам Порошенко, большое количество детей были убиты во время российской военной кампании в Сирии.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, начиная с 2014 года, в результате российской агрессии на Донбассе убиты 242 ребенка.

Об этом Порошенко заявил во время выступления перед участниками акции «Дети объединяют Украину», которое транслировалось на странице главы государства в Facebook.

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«Мир проходит сейчас очень непростые времена, так же, как и Украина проходит сейчас очень непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, к боли простых людей и в первую очередь детей», - подчеркнул президент.

«242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года», - заявил он.

Также, по словам Порошенко, большое количество детей были убиты во время российской военной кампании в Сирии.