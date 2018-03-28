Минздрав отсрочил свое решение о запрете контрастов для МРТ

В Германии контраст с гадолинием уже запрещен, к концу года запрет вступит в силу во всех странах ЕС.

Минздрав отложил свое решение о запрете неспецифических гадолинийсодержащих контрастов для проведения МРТ.

Как заявили УНИАН в Минздраве, требуется определенное время, чтобы радиологи нашли альтернативное решение.

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20 марта 2018 Минздрав издал приказ №509 "О запрете применения и ограничения применения лекарственных средств - гадолинийсодержащих контрастных средств на территории Украины". Такое решение было принято на основании заключения Европейской комиссии и Европейского агентства по лекарственным средствам (решение ЕМА / 625317/2017 от 23 ноября 2017 года).

Европейские эксперты запретили использование неспецефических гадолинийсодержащих контрастов.

В Германии контраст с гадолинием уже запрещен, к концу года запрет вступит в силу во всех странах ЕС.

В США также активно рассматривается ситуация с возможной вреда лекарственных средств, содержащих гадолиний. Но FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) еще не принял окончательное решение о запрете и продолжает исследовать влияние гадолиния на организм человека .

Макроциклические контрастные средства являются более стабильными и имеют низкую склонность к высвобождению гадолиния. ЕС рекомендует обновить инструкции по медицинскому применению макроциклических контрастов и использовать именно их в медицинской практике.

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