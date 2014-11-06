Гуманитарный штаб Ахметова помогает разместить детей-переселенцев в детских садах Павлограда

Как сообщили в пресс-службе штаба, в течение октября приобретено материалов и оборудования для проведения ремонтных работ в 7 комнатах общежития Западно-Донбасского профессионального лицея и 9 комнатах трех общежитий городского совета. В штабе отмечают, что обустройство дополнительных комнат позволит расселить 64 вынужденных переселенца из Донбасса.

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Кроме того, Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог создать и оборудовать пять специальных групп в детских садах Павлограда для детей дошкольного возраста, которые были вынуждены покинуть зону АТО вместе с родителями. По информации Гумштаба, это позволило дополнительно создать 125 мест для детей-переселенцев.

Ремонт в помещениях новых групп был проведен за средства городского бюджета, а Гуманитарный штаб закупил мебель, мягкий инвентарь, оборудование и посуду, чтобы группы могли начать работу. В штабе отмечают, что создание в детских садах новых мест для дошкольников из Донбасса позволит их родителям как можно скорее трудоустроиться в Павлограде.

По разным оценкам, в Павлограде сегодня находится около 1500 вынужденных переселенцев из зоны АТО. При этом город остро нуждается в дополнительных койко-местах для их размещения.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.