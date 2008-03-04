СБУ предупредила ввоз в Украину полтонны китайского эфедрина

Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Китая и США предупредили попытку введения в незаконное обращение полтонны эфедрина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, дельцы, которые пытались получить разрешение на вывоз из Китая партии прекурсора, предоставили китайским компетентным органам сфальсифицированные документы от имени одной из украинских фармацевтических фирм, которая, как установила проверка, не собиралась импортировать партию эфедрина.

Из указанного количества прекурсора в лабораториях наркодельцам удалось бы изготовить более 2,5 млн. доз метамфетамина, очень опасного для здоровья психотропного стимулятора, заметила М.ОСТАПЕНКО.

На «черном» рынке стоимость такой партии составляет почти 25 млн. долларов.

Правоохранительные и контролирующие органы устанавливают круг лиц, причастных к этой преступной сделке.