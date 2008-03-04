У сельских врачей будет зарплата $ 800

Министерство здравоохранения Украины ставит вопрос о повышении заработной платы сельским врачам до 800 долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Донецке министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Сейчас принято решение на 20% поднять зарплату всем медикам, а по сельскому врачу ставим вопрос о поднятии зарплаты до 800 долларов США», - сказал министр.

Говоря о госбюджете на 2008 год, В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что порядка 39 млрд. грн., выделенных на охрану здоровья, недостаточно, и что Кабинет Министров готовит изменения, чтобы «бюджет (на медицину) изменился в сторону увеличения».

«Бюджет должен вырасти, мы хотим хотя бы на уровне 3,9-4% национального валового продукта получить на охрану здоровья. Хотя и этого нам недостаточно», - сказал министр.

По его словам, «зарплата - это один из приоритетов», поэтому вся система изменений в здравоохранении «будет идти к тому, чтобы врач мог достойно зарабатывать».

«Если мы сегодня не будем платить врачу той заработной платы, которую он уже имеет в России, Беларуси, не говоря уже о западных странах, эти люди не будут здесь задерживаться. Мы не будем иметь квалифицированных медиков», - заключил В.КНЯЗЕВИЧ.