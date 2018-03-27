Как определить, употребляет ли ваш ребенок наркотики: советы психологов

16:16, 27 марта 2018
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Психические расстройства и расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, является ведущей причиной инвалидности в мире. Около 23% всех лет, утраченных в результате инвалидности, обусловленные психическими расстройствами и расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.

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По словам психологов, употребление подростком психоактивных веществ является признаком глубокого личного неблагополучия. Основа этого симптома - психологическая готовность ребенка к употреблению психоактивных веществ. Формируясь постепенно, она реализуется при первой же возможности, то есть в случае возникновения соответствующей ситуации, и является логическим завершением предшествующего развития.

Признаками употребления наркотиков являются: 

чрезмерно суженные или расширенные зрачки независимо от освещения;

состояние непонятной возбуждения или вялости;

речь быстрая, невнятная;

почти полное отсутствие, или, наоборот, избыточность мимики;

резкая смена настроения, вспышки враждебности, раздражительности без всякой причины;

провалы в памяти, неспособность мыслить логически, объяснять свои поступки;

бессонница и быстрая утомляемость, изменяющиеся непонятной энергичностью;

неуверенная шаткая походка;

землистый цвет лица, круги или мешки под глазами

следы уколов;

частый насморк;

специфический запах от одежды и волос.

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Меняется поведение подростка: наблюдается безразличие, потеря интересов к прежним увлечениям, к обучению, прогулы занятий в школе; отход от прежних друзей, появление новых (странных с точки зрения родителей) стремление к уединению; появление лживости; появление в разговоре жаргонных слов и положительных высказываний относительно употребления наркотиков; постоянный поиск денег; изменение аппетита .

Если вы заметили какие-либо из этих однако в своих детей, обратитесь к психологу или наркологу.

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Теги: #психические расстройства#подростковое здоровье#алкоголизм и наркомания