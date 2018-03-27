В Украине - около 100 тысяч людей с эпилепсией

В 60% случаев причину эпилепсии установить невозможно.

В Украине насчитывается около 100 тысяч людей с эпилепсией.

По оценкам специалистов эта цифра является заниженной, поскольку многие случаев является до сих пор недиагностированными. Всего в мире эпилепсией страдает около 50 млн людей, ежегодно впервые диагностируется у 2, 4 тысяч людей.

Эпилепсия - хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы и является одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека.

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Эти приступы проявляются в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-то из частей тела или по всему телу и иногда сопровождаются потерей сознания, а также потерей контроля за функциями кишечника или мочевого пузыря.

Приступы вызваны избытком электрических импульсов в группах клеток различных участков мозга. Эпилептические припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти, так и тяжелых длительных конвульсий, а также отличаться по частоте, трапляючись как реже одного раза в год, так и в нескольких случаев в день.

Один приступ еще не говорит об эпилепсии, 5-10% людей имели в течение жизни один приступ.

Признаки приступов меняются и зависят от того, в какой области мозга начинаются нарушения. Могут возникать временные симптомы, например, потеря ориентации или сознания, нарушение двигательных функций, органов чувств (зрение, слух и вкус), изменения настроения и другие.

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Люди с эпилепсией, как правило, имеют проблемы физического характера - переломы и ушибы, а также такие психологические состояния как тревожные расстройства и депрессия.