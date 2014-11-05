Маршруты эвакуации из зоны АТО на завтра
6 ноября Гуманитарный штаб Рината Ахметова организует эвакуацию из зоны АТО по следующим маршрутам:
Донецкая область:
УГЛЕГОРСК – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 возле ЖД состава
ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 возле магазина «Фокстрот»
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 возле Универмага
ДЕБАЛЬЦЕВО – КОНСТАНТИНОВКА
Сбор в 7:00 возле магазина АТБ
КИРОВСКОЕ – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 возле приваренного состава на ЖД переезде
В случае если автобус не пропустят в город, он будет ждать на повороте возле шахты «Полтавская»
Напоминаем, что абсолютно все автобусы Гуманитарного штаба вывозят людей из зоны проведения АТО бесплатно.
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Чтобы записаться на выезд или уточнить, состоится ли эвакуация по данному маршруту, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua