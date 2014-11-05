Гуманитарный штаб окажет необходимую помощь пострадавшим от взрыва в Донецкой школе - Ахметов
Заявление Рината Ахметова в связи с трагедией в поселке Северный г. Донецка, переданое УНИАН
"Несколько часов назад в моем родном поселке, на территории школы, в которой я учился, разорвались снаряды.
В это время на футбольном поле были дети-подростки. Двое из них погибли, четверо тяжело ранены и доставлены в реанимацию.
Читайте такжеВ Донецке снаряд попал в школу: погибли двое детей, четверо - в реанимации
Произошла еще одна страшная трагедия! Пострадали ни в чем не повинные люди, на этот раз - дети!
Прежде всего, я хочу сказать самые сердечные слова сострадания родным погибших ребят. И заверить семьи раненых в том, что мы сделаем все, чтобы побыстрее поставить их детей на ноги. И еще, хочу специально сказать- мы никого не оставим в беде! Мой гуманитарный штаб окажет всю необходимую помощь пострадавшим в этой трагедии.
Скажите мне, сколько еще должно быть детских смертей, погибших и покалеченных, сколько еще должно быть слез, чтобы эта война наконец закончилась?!
Я обращаюсь ко всем – прекратите огонь! Перестаньте убивать мирных жителей! Перестаньте убивать детей!"