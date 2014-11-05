Гуманитарный штаб окажет необходимую помощь пострадавшим от взрыва в Донецкой школе - Ахметов

"Несколько часов назад в моем родном поселке, на территории школы, в которой я учился, разорвались снаряды.

В это время на футбольном поле были дети-подростки. Двое из них погибли, четверо тяжело ранены и доставлены в реанимацию.

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Произошла еще одна страшная трагедия! Пострадали ни в чем не повинные люди, на этот раз - дети!

Прежде всего, я хочу сказать самые сердечные слова сострадания родным погибших ребят. И заверить семьи раненых в том, что мы сделаем все, чтобы побыстрее поставить их детей на ноги. И еще, хочу специально сказать- мы никого не оставим в беде! Мой гуманитарный штаб окажет всю необходимую помощь пострадавшим в этой трагедии.

Скажите мне, сколько еще должно быть детских смертей, погибших и покалеченных, сколько еще должно быть слез, чтобы эта война наконец закончилась?!

Я обращаюсь ко всем – прекратите огонь! Перестаньте убивать мирных жителей! Перестаньте убивать детей!"