В чем коварность аппендицита?

У каждого из нас в разные периоды жизни, конечно, болел живот, и тогда многие задавались вопросом: «А вдруг это аппендицит?» Именно поэтому мы должны иметь хоть малейшее представление об этом заболевании, чтобы не навредить себе в самый неподходящий момент.

Аппендицит - это воспаление червеобразного отростка - аппендикса.

Первые сведения о червеобразном отростке относятся еще к временам Древнего Египта: египтяне описывали его как «червь кишки».

Позднее, в XV веке, Леонардо да Винчи изображал червеобразный отросток в своих рисунках по анатомии. Многие ученые медики кропотливо работали над этим вопросом, писали труды, проводили научные эксперименты.

Первые операции по поводу этого заболевания были выполнены в XIX веке английским хирургом Генри Ганкокком и Абрахамом Гровесом.

Правильное (анатомическое) расположение аппендикса - в правой подвздошной области, поэтому при его воспалении, как правило, возникают боли в нижнем правом квадрате живота.

Но те, кто уже благополучно избавился от аппендицита, могут не согласиться с утверждением о том, что болезненные ощущения бывают только справа. Этому есть свое объяснение: отросток, располагаясь справа, может лежать в различных плоскостях - глубже или более поверхностно, поэтому боли могут быть в различных отделах живота. Может болеть и в области эпигастрия, и отдавать в левую сторону, также боль может распространяться на всю брюшную полость.

Боли могут сопровождаться рвотой и, как правило, повышенной температурой тела, слабостью, недомоганием.

Именно в таких случаях мы начинаем предпринимать действия, категорически противопоказанные при остром аппендиците. Одно из первых правил, которое мы должны запомнить, - это то, что если у Вас вдруг начались боли в животе, даже в том случае, если Вы перенесли аппендектомию (операцию по удалению отростка) и не понимаете, что с Вами происходит, ни в коем случае не стоит принимать обезболивающие препараты!

Другое правило: Вы не должны ставить грелку с теплой водой на живот, думая, что это облегчит Ваши страдания.

Такие манипуляции могут привести к перфорации отростка и перитониту. Лучший вариант в случае непроходящих болей в области живота - вызвать врача скорой помощи, который поставит Вам правильный диагноз.

Если же диагноз подтвердился, то необходима срочная операция по удалению отростка, которая делается во многих клиниках двумя способами: обыкновенным открытым, с помощью поперечного кожного разреза и доступа к воспаленному участку, и лапароскопическим, при помощи проколов брюшной стенки в 3 - 4 местах. В проколы вводятся канюли, а в канюли специальные инструменты, которыми делается операция.

Второй способ - лапароскопическая аппендектомия - бесспорно более щадящий и превосходящий первый, но не всегда к нему есть показания.

У молодых женщин лапароскопический доступ в брюшную полость особенно предпочтителен не только для диагностики, но и для лечения аппендицита и других заболеваний органов брюшной полости.

Аппендектомия, выполненная при помощи лапароскопической техники, может уменьшить образование спаек, а это в свою очередь снизит частоту развития в дальнейшем кишечной непроходимости или гинекологических заболеваний, возникающих из-за спаек в малом тазу. И наконец, лапароскопическая техника по косметическим соображениям более предпочтительна для пациентов, так как на коже остается не рубец от разреза, а всего лишь три точки от проколов размером от 0,5 мм до 1 мм, невидимые для окружающих.