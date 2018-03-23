В Минздраве напоминают, что с апреля украинцы смогут сами выбирать врача

Медицинские учреждения, которые уже могут подписывать декларации с пациентами, можно будет узнать по специальной наклейкой — «Здесь можно выбрать своего врача».

В Минздраве напоминают. что с апреля украинцы смогут сами выбирать себе врача.

Как сообщили в Минздраве, 2 апреля начинается национальная кампания «Доктор для каждой семьи».

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Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Подписание декларации — это, фактически, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения. С июля 2018 года Национальная служба здоровья Украины будет направлять деньги из общих налогов в медицинское учреждение врачу, которого выбрала конкретный человек.

Выбирать врача можно в любом учреждении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

Подключение учреждений первичной помощи электронной системы здравоохранения продолжается. Заведения, которые уже могут подписывать декларации с пациентами, можно будет узнать по специальной наклейкой — «Здесь можно выбрать своего врача».