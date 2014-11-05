Остатки лекарств, закупленных для госпрограмм, распределят по регионам - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, с целью эффективного использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупленных за государственные средства на выполнение Общегосударственных целевых программ, их остатки должны быть распределены между теми регионами, где наблюдается дефицит.

Об этом заявила заместитель Министра здравоохранения - руководитель аппарата Алена Терещенко во время селекторного совещания с региональными управлениями здравоохранения, состоявшейся в Минздраве Украины.

«Сегодня, ориентируясь на потребности пациентов, мы должны максимально эффективно распределить те лекарственные средства, которые имеем, среди тех, кто в них нуждается. Особенно это касается тех препаратов, срок годности которых истекает. По нашим подсчетам, сегодня в областях наблюдается более 40% остатков по разным направлениям», - отметила Алена Терещенко.

В связи с этим, по ее словам, в МЗ Украины создан центральный оперативный штаб и телефонную «горячую линию» по вопросам обеспечения заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности административно-территориальных единиц Украины всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, которые закупаются за государственные средства на выполнение Общегосударственных целевых программ, а также возможности их перераспределения в случае необходимости.

Заместитель Министра дал поручение создать аналогичные телефонные «горячие линии» при всех областных департаментах и управлениях здравоохранения и в г. Киеве с обязательным определением круглосуточных номеров, наладить их работу, а также создать электронную базу лекарственных средств, используемых в рамках государственных программ и в рамках региональных программ отдельно.

Примером эффективного использования тех лекарственных средств, которые уже есть в наличии, она назвала наконец подписан Президентом Украины Закон «О лекарственных средствах», что дает возможность уже с 05 ноября этого года использовать вакцину БЦЖ для прививок детей первого года жизни, которая была заблокирована в связи с окончанием срока ее перерегистрации.