В Одессе появится кардиологический центр европейского уровня

В Одессе будет создан кардиологический центр европейского уровня - сообщила кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской детской облбольницы Ульяна Мельник. Об этом заявил член совета Европейской Ассоциации кардиоторракальной хирургии, кардиохирург из Швеции Моггенс Бюгге.

По словам Мельник, в эти дни шведский хирург вновь побывал в отделении сердечно-сосудистых заболеваний областной детской больницы. Вместе с заведующим отделением Романом Леканом он провел ряд сложнейших операций, обследовал кардиобольных.

«По своему профессиональному мастерству хирурги отделения сердечно-сосудистых заболеваний во главе с доктором Леканом ни в чем не уступают своим европейским коллегам. Но вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что кардиохирургия в основном осуществляет свой прогресс за счет самого современного оборудования, которое с каждым днем все совершенствуется. Украинская хирургия в этом отношении проигрывает мировому уровню. Но должен добавить, что одесситы имеют практически все необходимое, чтобы делать операции и вылечивать даже самых тяжелых пациентов», — цитирует шведского специалиста Мельник.

Мельник также отметила, что после визита шведского специалиста в одесской детской облбольнице надеются, что, в скором времени, благодаря деятельности г-на Бюгге, в Одессу поступит один из самых совершенных приборов для изучения состояния коронарных сосудов — ангиограф. Его наличие позволит выявлять и диагностировать врожденные и приобретенные болезни сердца.

Сегодня