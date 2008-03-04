Рыба защищает от депрессии - ученые

Британские, американские и израильские ученые выяснили, что блюда из рыбы являются хорошей профилактикой депрессивных состояний.

Известно, что рыба содержит большое количество фосфора, йода и других полезных элементов, стимулирует умственную деятельность и позитивно влияет на память. Поэтому блюда из рыбы и морепродуктов популярны во всем мире.

Однако новое исследование обнаружило до сих пор неизвестные свойства блюд из рыбы. Специалисты установили, что рацион питания, включающий жирную рыбу и полиненасыщенные омега-3 кислоты превосходно защищает от депрессивных состояний и уменьшает риск их возникновения на 88%.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

"24"